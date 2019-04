''Investigazione scientifica e analisi della scena del crimine'', master all'Università di Siena

Sono aperte le iscrizioni al master di secondo livello dell’Università di Siena in “Investigazione scientifica e analisi della scena del crimine”. Il corso, diretto dal professor Ranieri Rossi, formerà professionisti in grado di conoscere gli aspetti principali di una investigazione scientifica, che va dalle analisi chimiche, biochimiche, entomologiche e genetiche all’utilizzo di tecnologia laser scan per immortalare la scena del crimine.Avvocati, biologi, chimici, biotecnologi, criminologi, psicologi e medici potranno ampliare la loro conoscenza di molte tecniche applicate di routine e soprattutto di tecniche innovative. Il master prevede prove ed esercitazioni pratiche: poligono di tiro, prove balistiche, rilevazione mediante drone, simulazione con manichini, rilevazioni mediante laser scan, rilevazione prove biologiche e altro.C'è tempo fino al 15 maggio per iscriversi al corso, che inizierà l'8 giugno e avrà la durata di un anno.Il bando è consultabile nella sezione del portale www.unisi.it dedicata al post laurea. Per altre informazioni si può visitare il sito web www.master-investigazionescientifica.it