La conferenza annuale dell’Università di Siena con l'econimista Ariel Rubinstein

Si terrà mercoledì 15 maggio all’Università di Siena la quinta Hahn Lecture, la conferenza annuale organizzata dal dipartimento di Economia politica e statistica con economisti di fama internazionale. L’ospite di questa edizione sarà Ariel Rubinstein, professore presso le università di Tel Aviv e di New York, uno dei maggiori ed originali teorici nell’ambito delle Scienze Economiche, in particolare della teoria dei giochi. Il suo testo con Martin Osborne “A Course on Game Theory” (MIT Press 1994) dopo venticinque anni rimane un riferimento fondamentale nella professione, con migliaia di citazioni. I suoi contributi spaziano dai fondamenti della teoria dei giochi e della microeconomia, dall’economia del linguaggio alla razionalità limitata, dall’economia comportamentale all’economia sperimentale.La lezione senese sarà incentrata sul tema della razionalità limitata, con il titolo “Directions in Modeling Bounded Rationality”.La conferenza, aperta a docenti, ricercatori, studenti di economia e a tutto il pubblico interessato, si terrà nell’aula Franco Romani, plesso didattico di piazza San Francesco, alle ore 16. Introdurranno l’intervento di Rubinstein il rettore dell’Università di Siena Francesco Frati e i professori Nicola Dimitri e Ugo Pagano.