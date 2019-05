Recruiting week al dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Siena

Per gli studenti dal 13 al 16 maggio workshop e colloqui con le aziende

Mettere in contatto aziende, studenti e neolaureati in settori molto richiesti, come quello dell’ingegneria dell’informazione, dell’automazione e delle telecomunicazioni. E’ questo l’obiettivo della Recruiting week dell’Università di Siena, l’evento organizzato dal Placement Office di ateneo che si svolgerà dal 13 al 16 maggio al dipartimento di Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche (presidio San Niccolò). L’iniziativa coinvolgerà più di venti aziende nelle varie giornate (inizio ore 11,30) in cui si svolgeranno workshop, presentazioni in aula e colloqui sia individuali che di gruppo con i responsabili delle risorse umane, volti ad individuare i curricula più brillanti. Nella giornata conclusiva si terrà inoltre la tavola rotonda dal titolo “Mind the gap”, alla quale parteciperanno rappresentanti delle aziende e docenti dell’Università di Siena. Per informazioni sulle modalità d’iscrizione e sul programma è possibile visitare il sito dell’evento al seguente link http://rwim.unisi.it/