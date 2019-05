''Mind the gap'', tavola rotonda su domanda e offerta di lavoro nell’ingegneria dell’informazione alla Recruiting Week dell’Università di Siena

“Mind the gap” è la tavola rotonda su domanda e offerta di lavoro nel settore dell’ingegneria dell’informazione che giovedì 16 maggio alle ore 16 concluderà la Recruiting Week di Ingegneria al complesso San Niccolò dell’Università di Siena.Un settore, quello dell’ingegneria dell’informazione, molto richiesto, nel quale tante aziende cercano figure professionali da inserire nei propri team. Figure che però, seppur richieste, non sono così facili da trovare.“Il gap di cui si parla – dice il professor Andrea Garulli, direttore del dipartimento e moderatore del dibattito – è proprio la distanza che va colmata tra domanda e offerta. Abbiamo laureati molto preparati in ingegneria ma sono troppo pochi rispetto alle richieste del mercato. Quindi vorremmo incentivare i futuri studenti a prendere in considerazione l’idea di iscriversi ai nostri corsi di laurea perché ci possono essere ottime prospettive di lavoro future”.Molte saranno le aziende che parteciperanno alla tavola rotonda: Aubay, BHGE – Nuovo Pignone, Banca MPS, Engineering, Powersoft, Pramac, Prometeo, Zucchetti Centrosistemi, oltre ai docenti dell’Università di Siena Lorenzo Zanni, delegato al trasferimento tecnologico, e Claudia Faleri, delegata al Placement. Parteciperà anche Chiara Angeli, presidente di Usiena Alumni. La partecipazione all’evento è aperta a tutti.Per ulteriori informazioni visitare il sito alla pagina http://rwim.unisi.it/aziende-partecipanti/mind-the-gap-tavola-rotonda/