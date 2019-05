Vaccini, incontro con gli esperti all'Università di Siena nell'ultimo appuntamento di Studium

Si parla di vaccini nell’ultimo appuntamento di Studium, il ciclo di incontri aperti alla cittadinanza con i ricercatori dell’Università di Siena. Il prossimo incontro, dal titolo “Vaccini. La ricerca per la salute globale” (giovedì 30 maggio ore 17 nell’Aula Magna storica del Rettorato), affronterà un tema quanto mai d’attualità attraverso un confronto aperto tra esperti provenienti da diverse realtà, accademiche e non.Il compito di animare il dibattito, dopo il saluto del rettore Francesco Frati, spetterà a Gianluca Breghi, Managing director della Fondazione Achille Sclavo, Giuseppe Del Giudice, Translational Science Leader di Gsk Italy, Pier Luigi Lopalco, professore ordinario di Igiene dell’Università di Pisa, Donata Medaglini, professoressa del dipartimento di Biotecnologie mediche dell'Università di Siena, responsabile di importanti progetti di ricerca europei sulla produzione e la standardizzazione dei vaccini, Emanuele Montomoli, professore del dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo dell'Università di Siena e responsabile scientifico dell’Institute for Global Health che ha sede presso il Santa Chiara Lab. A moderare il dibattito sarà Maria Pia Maraghini.L’appuntamento, a ingresso libero, fa parte del programma del Festival Siena Città Aperta ai Giovani promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, Fondazione MPS, Università degli Studi di Siena e Università per Stranieri di Siena con il supporto di Vernice Progetti Culturali.