All'Università di Siena la presentazione dei progetti di ricerca finanziati dal ministero nell’ambito dei PRIN

Oggi all'Università di Siena il rettore Francesco Frati farà un quadro dei progetti di ricerca finanziati dal ministero nell’ambito del PRIN 2017, i Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale.Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha recentemente pubblicato le graduatorie dei progetti finanziati: sono 9 i progetti selezionati che sono stati presentati e coordinati da docenti dell’Università di Siena, mentre l’Ateneo è presente in 26 unità di ricerca di altri progetti. 35 progetti in totale, circa di 4,8 milioni è il finanziamento complessivo che arriverà a Siena.I progetti coordinati dall’Università di Siena che saranno finanziati sono 6 nel settore scientifico Social Sciences and Humanities e 3 nell’area Physical Sciences and Engineering. Altri progetti a cui partecipa l'Ateneo sono nell'area delle Scienze della Vita.Ecco l’elenco dei progetti coordinati da professori dell'Ateneo senese, iniziando dall’area umanistica: “Has economics finally become an immature science? Mapping economics at an epoch of fragmentation, by combining historical perspectives and new quantitative approaches”, progetto coordinato dal professor Alberto Baccini; “Patronage of Arts and Letters 1590-1620: Rome, Siena, Milan, Turin” coordinato dal professor Carlo Caruso; “Framing and Diagnosing the Constitutional Degradation: a Comparative Perspective”, coordinato dalla professoressa Tania Groppi; “Petrarch’s ITINERA: Italian Trecento Intellectual Network and European Renaissance Advent”, coordinato dalla professoressa Natascia Tonelli¸ “The economics of vaccination”, coordinato dal professor Paolo Pin.Per l’area Physical Sciences and Engineering: “PREMIER: PREserving Media trustworthiness in the artificial Intelligence Era”, coordinato dal professor Mauro Barni; “Metasurface Antennas for Space Applications”, coordinato dal professor Stafano Maci, e “TIGHT: Tactile InteGration for Humans and arTificial systems”, del professor Domenico Prattichizzo.