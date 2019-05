All'Università di Siena cerimonia di conferimento dei riconoscimenti accademici: professore emerito e professore onorario

Oggi, martedì 28 maggio all’Università di Siena a partire dalle ore 15 si tiene la cerimonia per il conferimento a tre docenti dei titoli accademici di professore emerito e professore onorario. Nella stessa occasione saranno presentati anche i vincitori dell’Università di Siena dei programmi di ricerca ammessi al finanziamento dei progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN).I professori, che saranno presentati dai rispettivi direttori di dipartimento e a cui sarà consegnato un oggetto creato dal Fab Lab di Ateneo, sono Maurizio Bettini, ordinario di Filologia classica, al quale è stato conferito il titolo di professore emerito in seguito alla richiesta del rettore e alla proposta del Senato accademico; Giulio Cianferotti, storico del Diritto, designato professore emerito a seguito della proposta del Senato Accademico su richiesta del dipartimento di Giurisprudenza; Bruno Rossi, ordinario di Pedagogia generale, professore onorario su proposta del Senato Accademico su richiesta del dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale.I riconoscimenti accademici sono stati conferiti con decreti del Miur tra novembre 2018 e gennaio 2019.I titoli di Professore Emerito e di Professore Onorario possono essere conferiti a professori ordinari che siano stati collocati a riposo e che abbiano acquisito particolari meriti nello loro attività di didattica e di ricerca; per esempio che abbiamo contribuito ad accrescere il prestigio dell’Università con una attività scientifica di eccellenza, conseguendo premi o riconoscimenti internazionali, o avendo diretto riviste scientifiche di elevata diffusione e prestigio, e che abbiano svolto con continuità e dedizione la propria attività didattica e istituzionale.Maurizio Bettini, afferente al dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne, è classicista, saggista e scrittore. All’Università di Siena insegna Filologia classica e ha fondato, assieme ad altri studiosi, il Centro "Antropologia e Mondo antico", di cui è direttore. Dal 1992 tiene regolarmente seminari presso il "Department of Classics" della University of California at Berkeley. E’ responsabile di collane editoriali presso grandi editori e collabora stabilmente alle pagine culturali del quotidiano La Repubblica.Bruno Rossi, docente di Pedagogia, afferente al dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale con sede ad Arezzo, ha ricoperto importanti cariche istituzionali come delegato del rettore, direttore di dipartimento, vicepreside, presidente di comitati per la didattica. E' componente di numerosi comitati scientifici di prestigiose collane e riviste e vincitore di premi nazionali di Pedagogia. E' autore di 310 pubblicazioni di cui 28 monografie.Giulio Cianferotti, storico del diritto, afferisce al dipartimento di Giurisprudenza e ha insegnato Storia delle codificazioni moderne, Diritto comune, Diritto canonico, Storia del diritto canonico, Esegesi delle fonti del diritto e Storia del diritto amministrativo. Sta scrivendo la storia della letteratura amministrativistica italiana dall'Unità ai giorni nostri e la storia della scienza giuridica italiana tra le due guerre. Oltre a vari incarichi accademici e negli organi didattici, è membro della Società Italiana di Storia del Diritto e del comitato scientifico della Rivista di Storia del diritto italiano.