''Blockchain e energia'', seminario all'Università di Siena

Venerdì 31 maggio alle ore 10 il seminario del dipartimento di Giurisprudenza che spiega gli aspetti tecnici, economici e giuridici dell’utilizzo della tecnologia delle criptovalute nel settore energetico

Come influisce l’utilizzo della tecnologia blockchain nel settore energetico? Di questo si occupa il seminario “Blockchain e energia. Aspetti tecnici, economici e giuridici” organizzato dal dipartimento di giurisprudenza, che si terrà il prossimo 31 maggio alle ore 10 in Sala Consiliare al Presidio Mattioli. La blockchain è stata molto utilizzata negli ultimi anni nel settore finanziario. Essa è conosciuta come la tecnologia informatica alla base del bitcoin, la più famosa tra le criptovalute. Il seminario si propone di analizzare l’uso della blockchain nel settore energetico dove tale tecnologia è utilizzata per lo sviluppo di microreti per lo scambio diretto di energia. Un’evoluzione tecnologica che pone, però, il problema della mancanza di regolamentazione a livello normativo sia sul piano nazionale che su quello comunitario, e l’intreccio tra la blockchain e i cosiddetti “smart contract”.Dopo il saluto del rettore, professor Francesco Frati, e del direttore del dipartimento di giurisprudenza, professor Stefano Pagliantini, il seminario verrà introdotto dal professor Gian Domenico Comporti, del dipartimento di Giurisprudenza. Tre saranno i profili oggetto di discussione. Sotto il profilo giuridico interverranno la professoressa Maria Rosaria Maugeri, dell’Università di Catania, e l’avvocato Lorenzo Parola, partner Paul Hastings. Il profilo tecnico-economico sarà, invece, esposto dal dottor Arnaldo Orlandini, di MRC Consultants e dall’ingegnere Franco Giampetruzzi di Evolvere. Sotto il profilo regolatore la parola passerà poi all’ ingegner Massimo Ricci, direttore Divisione Energia, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Concluderà il professor Andrea Guerrini, componente del Collegio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Il seminario rientra tra gli eventi formativi accreditati dall’Ordine degli Avvocati di Siena.