Università di Siena: 69 corsi di studio per l’anno accademico 2019/2020

31 corsi di laurea triennale, 33 magistrali, 5 corsi a ciclo unico, con 18 percorsi di studio interamente in inglese e novità nelle discipline economiche e in geologia, l’offerta formativa per il prossimo anno accademico

Novità nell’offerta didattica dell’Università di Siena per quello che riguarda l’area economica, e consolidamento di un’offerta di corsi di studio ampia e costantemente aggiornata. La proposta dell’ateneo per l’anno accademico 2019/2020 comprende 31 corsi di laurea triennale, 33 magistrali, 5 corsi a ciclo unico, con una possibilità di scelta ampia per i futuri studenti.Le preimmatricolazioni ai corsi di studio saranno aperte fino all’11 luglio, mentre dal 23 luglio al 31 ottobre sarà possibile immatricolarsi. “Economics” è il nuovo corso di laurea magistrale proposto completamente in lingua inglese. Sono 18 i percorsi di studio in inglese, tra corsi di laurea e curricula, tra cui 2 lauree triennali, 15 lauree magistrali e la laurea a ciclo unico in Dentistry. L’altro corso di laurea magistrale nuovo (era un curriculum, diventa ora un corso autonomo) è “Economia dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile”, per formare laureati in un ambito professionale sempre più richiesto, in un Ateneo, quello di Siena, che in molte aree scientifiche e didattiche sta puntando sempre di più sui temi della sostenibilità ambientale.Inoltre, il corso di laurea in Servizi giuridici attiva il Curriculum impresa, ambiente e sistemi agroalimentari, mentre il corso di laurea magistrale in Geoscienze e geologia applicata attiva due nuovi curricula in Geotecnologie e in Pianificazione territoriale.Nella sede di Arezzo, in accordo con amministrazione comunale e Anci, l'Ateneo attiva il curriculum in Sicurezza, amministrazione e servizi al territorio del corso di laurea in Servizi giuridici, mentre il corso di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione, adeguandosi alla nuova normativa sulle professioni educative, attiva due curriculum, in Educatore sociale e in Educatore nei servizi per l’infanzia.Inoltre presso il polo universitario grossetano è attivato in teledidattica il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.Queste novità si aggiungono ai corsi attivati nell’anno accademico in corso e partiti da ottobre con i primi studenti: tre corsi di laurea magistrale in lingua inglese, Genetic Counsellors, Biotechnologies of Human Reproduction, International Accounting and Management, e il corso di laurea triennale professionalizzante in Agribusiness, novità a livello nazionale, orientato fortemente al mondo del lavoro grazie al coinvolgimento di imprese ed enti operanti nel settore agrario.“Lavoriamo per offrire corsi di studio sempre aggiornati e in linea con i cambiamenti della nostra società – ha detto il rettore Francesco Frati - e puntiamo anche sull’innovazione delle metodologie didattiche, per offrire un’esperienza formativa sempre più coinvolgente ai nostri giovani.Innovazione e internazionalizzazione che vanno di pari passo con i rapporti con il territorio, le sue istituzioni e il suo tessuto economico, perché gli studenti, anche quelli che arrivano da lontano, si sentano parte attiva della nostra realtà e della città”.Per quanto riguarda i corsi di laurea a numero programmato, Medicina e chirurgia, Odontoiatria in lingua inglese (Dentistry) e i corsi delle Professioni sanitarie rispondono a un bando nazionale e a prove di ingresso e graduatorie stilate dal ministero. Biotecnologie è un corso di primo livello con numero di posti programmato dall’Università di Siena, come Farmacia, Chimica e tecnologie farmaceutiche e Scienze biologiche, che sono corsi programmati a livello locale, senza test di ammissione ma con iscrizioni fino ad esaurimento posti. Stessa cosa per il corso di laurea professionalizzante in Agribusiness. Tutti i bandi, le informazioni dettagliate sui corsi di studio e sulla procedura di immatricolazione ai corsi triennali e magistrali sono sul sito web di Ateneo, www.unisi.it/immatricolazioni Per aiutare i futuri studenti nella scelta sono già iniziati i colloqui di orientamento con i docenti tutor, disponibili ad illustrare ogni corso di laurea. Il calendario degli appuntamenti con i docenti, che saranno disponibili per tutta l’estate, è pubblicato a questa pagina web: https://www.unisi.it/didattica/orientamento-e-tutorato/orientamento-gli-studenti/calendario-colloqui-con-i-docenti