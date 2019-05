All'Università di Siena la Giornata conclusiva del progetto di divulgazione scientifica ''ESCAC''

Il progetto ha coinvolto oltre 5.000 ragazzi delle scuole

Oltre 5.000 ragazzi e 130 insegnanti delle scuole di Siena, Arezzo e Grosseto hanno partecipato durante questo anno scolastico a più di 200 laboratori didattici realizzati dal personale dei musei dell'Università di Siena e della Fondazione Musei Senesi.Domani primo giugno si svolgerà la giornata conclusiva del progetto “L’Educazione scientifica per una cittadinanza attiva e consapevole – ESCAC” giunto alla VIII edizione. A patire dalle ore 10, presso il complesso didattico Mattioli dell’Università di Siena, gli studenti presenteranno i loro elaborati che potranno essere in forma multimediale, di poster, di opere tridimensionali.Il progetto ESCAC è realizzato dal Sistema museale universitario senese (SIMUS) e dalla Fondazione Musei Senesi, con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ambito Territoriale della Provincia di Siena.