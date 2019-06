All’Università di Siena uno spazio sicuro per gli studenti che hanno dubbi e incertezze rispetto al proprio modo di apprendere

Proseguono gli screening con lo strumento clinico innovativo BDA 16-30 Batteria Dislessia Adulti a cura dello staff del Centro Dedalo

Proseguono gli incontri dedicati agli studenti universitari per valutare eventuali difficoltà di apprendimento, di studio o di memorizzazione promossi dall'Università di Siena, in collaborazione a cura dei professionisti del Centro Dedalo – SOS Dislessia.I prossimi appuntamenti dello spazio denominato “App-rendimento” sono programmati per mercoledì 12 e giovedì 13 giugno - dalle ore 10 alle ore 15 - presso il Presidio San Miniato (Aula 24 – settore D- piano I, via Aldo Moro, 2) e mercoledì 19 e giovedì 20 giugno dalle ore 10 alle ore 15 presso il Presidio San Niccolò (Aula 21 - entrata lato biblioteca – via Roma, 83). Per prenotarsi scrivere a: app-rendimento@unisi.it indicando il giorno e l’ora preferiti.I professionisti del Centro Dedalo effettueranno uno screening innovativo: BDA 16-30 Batteria Dislessia Adulti, un nuovo strumento clinico basato su uno studio condotto da Massimo Ciuffo, direttore dell’Istituto di Ricerca sui Disturbi d’Apprendimento e Comportamento IRDAC, al quale ha dato un fondamentale contributo lo staff del Centro Dedalo diretto dalla dottoressa Valentina Campanella, somministrando le prove sperimentali nei licei e istituti della provincia di Siena e Grosseto e raccogliendo i dati ottenuti per la standardizzazione delle prove.