Siena, agevolazioni per gli studenti universitari per assistere a spettacoli cittadini

Accesso a prezzo ridotto per l'esibizione "Una città per la danza" e i concerti della "Primavera Chigiana"

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana agevola la fruizione di alcuni spettacoli da parte degli studenti universitari per favorire la crescita culturale della propria utenza di riferimento.Disponibili ingressi ridotti per assistere allo spettacolo coreutico “Una città per la danza – Una città per i bambini” che si svolgerà il 14 giugno presso il teatro dei Rozzi di Siena alle ore 20,45. Si tratta dell’appuntamento conclusivo della stagione dell’Accademia Siena Danza-Nuovo Centro Studio Danza, ai cui laboratori e corsi hanno partecipato numerose studentesse universitarie grazie anche al sostegno offerto dal DSU Toscana.Inoltre, grazie all’accordo tra DSU Toscana e Accademia Chigiana, sarà possibile accedere ai concerti della “Primavera Chigiana” a prezzo ridotto per gli appuntamenti di “Maestro Concert Series” e per quelli di “Junior Concert Series”. Per ogni biglietto acquistato per uno qualsiasi dei concerti della “Maestro Concert Series” o della “Junior Concert Series”, lo studente ne ottiene gratuitamente un altro.