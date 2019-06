Studenti universitari, scadenza anticipata al 30 agosto per domande borsa di studio e posto alloggio

Novità anche per gli stranieri che intendono accedere ai benefici erogati dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio sta preparando il bando per l'assegnazione delle borse di studio e dei posto alloggio per il prossimo anno accademico 2019/2020 indirizzato agli studenti universitari privi di mezzi economici.L'avviso verrà pubblicato nel mese di luglio e contestualmente sarà attivata la possibilità di presentare domanda attraverso la procedura on line. Quest'anno la scadenza per la presentazione della domanda sarà anticipata al 30 agosto, per permettere agli uffici preposti di acquisire tutte le richieste prima dell'entrata in vigore dell'Isee precompilato, prevista il 1 settembre con conseguente metodo di calcolo diverso da quello adottato in precedenza.Altre novità riguarderanno principalmente gli studenti stranieri: chi ha vinto la borsa di studio nell’anno accademico 18/19 e intende ripresentare domanda per il 19/20 per lo stesso livello di studi, non dovranno allegare la documentazione relativa al requisito economico.Sarà infatti sufficiente compilare la domanda online dichiarando, nell’apposita sezione, che non ci sono variazioni rispetto alla condizione economica dell’anno precedente.Per maggiori informazioni consultare il sito www.dsu.toscana.it