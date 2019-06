Giornata del dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e scienze matematiche dell’Università di Siena

Giovedì 27 giugno dibattiti su ricerca, innovazione e professioni, presentazione dei nuovi dottori di ricerca e premiazione degli studenti migliori

Giovedì 27 giugno il dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e scienze matematiche dell’Università di Siena celebra la fine dell'anno accademico con una giornata dedicata alla ricerca, alle professioni e all’innovazione. Inoltre saranno premiati i nuovi dottori di ricerca e i migliori studenti dei corsi di studio.Alle ore 10.30 presso l’aula 101 del palazzo San Niccolò il direttore del dipartimento Andrea Garulli aprirà la giornata con la relazione sulle attività in corso nell'anno 2019. Poi due dottori di ricerca racconteranno il loro percorso lavorativo nelle aziende Fisitron Srl e BHGE Nuovo Pignone, e per approfondire i temi scientifici più innovativi del settore, il professor Luca Chiantini terrà la lezione magistrale intitolata “A geometric way to complexity”. Seguirà la presentazione dei dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo nell’anno accademico 2018/19, e la consegna degli attestati ai migliori studenti dei corsi di studio del dipartimento nell'anno accademico 2017-2018. Nel pomeriggio verranno presentati alcuni temi di ricerca che stanno ricevendo particolare interesse nell'ambito delle comunità scientifiche, le nuove tecnologie disponibili e i problemi aperti del settore.Il programma completo della giornata è alla pagina web https://www.unisi.it/unisilife/eventi/giornata-di-dipartimento-diism-2019