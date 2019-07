Al via la ''Best Water'' Summer School, in aula a Siena i futuri manager dell'acqua

L'iniziativa è frutto della collaborazione tra Università degli Studi di Siena e Acquedotto del Fiora

Al via la "Best Water" Summer School. È tempo di entrare in aula per i futuri manager dell'acqua: lunedì 8 luglio alle 15 nell'aula meeting del Santa Chiara Lab di Siena (via Valdimontone 1) si terrà l’apertura del percorso formativo di alto profilo su servizi idrici e utilities, rivolto agli studenti universitari e neolaureati degli Atenei toscani e frutto della collaborazione tra Università degli Studi di Siena e Acquedotto del Fiora. Saranno presenti la prorettrice vicaria dell'Università di Siena Sonia Carmignani, il vicepresidente di AdF Roberto Renai, l'amministratore delegato di AdF Piero Ferrari, il responsabile risorse umane di AdF Luigi Servillo e il responsabile area idrica ACEA Giovanni Papal.Oltre alle competenze su servizi idrici e utilities, la “Best Water” Summer School mira a trasmettere idee innovative sulla gestione sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dell’ambiente e attraverso l’utilizzo di strumenti digitali, oltre a fare sì che le competenze acquisite in ambito accademico possano venire incontro alle esigenze di inserimento nel mondo del lavoro di AdF. Il percorso formativo infatti si chiuderà il 19 luglio con una prova finale ed entro i sei mesi successivi dalla conclusione della summer school, AdF attiverà almeno due stage extracurriculari destinati ai partecipanti.