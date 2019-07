Particolarmente apprezzata la capacità di includere e accogliere gli studenti, anche internazionali

Nuovo importante riconoscimento sulle classifiche internazionali per l’Università di Siena, che figura in compagnia di Bologna e del Politecnico di Milano come primo ateneo italiano nella prestigiosa “Europe Teaching Ranking” del “Times Higher Education”.L’Università di Siena è collocata nella fascia 51-75 della graduatoria, che tiene conto di quattordici indicatori, riferiti alla capacità di coinvolgimento degli studenti, all’organizzazione dei corsi di studio, all’ambiente didattica e di laboratorio offerto agli studenti ed infine alle opportunità di collocamento sul mercato del lavoro."È la conferma della qualità già testimoniata dalle graduatorie italiane – dice il professor Luca Verzichelli, delegato del rettore all’internazionalizzazione - che evidenzia ancora di più le potenzialità di un ateneo capace di coinvolgere i propri studenti in una straordinaria città-campus. Non è certo un caso che il ranking ci premi soprattutto nella dimensione “inclusività dell’ambiente didattico”, e quindi bilanciamento di genere, mobilità degli studenti in entrata, valutazione degli studenti internazionali, dove l’Università di Siena vanta la trentesima posizione in Europa. Questo ranking ci accredita dunque come un ateneo non solo capace di attrarre studenti internazionali ma anche di restituire loro una qualità didattica eccellente e un ambiente appropriato per sviluppare competenze e conoscenze. È già il presente, e non può non essere il futuro di questa università."La classifica è consultabile a questo indirizzo web: https://www.timeshighereducation.com/rankings/europe-teaching/2019#