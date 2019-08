All'Università per Stranieri la 26ª edizione del Premio di poesia ''Antonella Sparpagli''

Primo premio allo studente del Costa Rica Juan Andrès Barquero Morales, secondo premio alla studentessa brasiliana Egide Guareschi

E' stato assegnato il Premio di poesia dedicato a "Antonella Sparpagli", rivolto agli studenti dell’Università che frequentano i corsi di lingua italiana.La commissione, presieduta dal professor Mauro Moretti e composta dai docenti Maria Silvia Bigliazzi, Sabrina Maffei, Paola Micheli e Maurizio Spagnesi, ha assegnato il primo premio di 500 euro allo studente Juan Andrès Barquero Morales, proveniente dal Costa Rica e il secondo premio di 400 euro alla studentessa brasiliana Egide Guareschi.Entrambi gli studenti, presenti alla cerimonia di premiazione, hanno ricevuto con emozione il riconoscimento dell’Ateneo, istituito in memoria di Antonella Sparpagli, docente dei corsi di lingua italiana, che è divenuto una tradizione all’interno dei corsi estivi, raggiungendo quest’anno la 26ª edizione.Il professor Moretti ha messo in luce come molte delle poesie presentate in questa edizione abbiano trattato spunti legati alla città di Siena, largamente descritta, punto di arrivo del viaggio in Italia di molti studenti. Scrivere poesia è stato per gli studenti sia un esercizio di scrittura che una riflessione su sé stessi.La poesie vincitrici, dal titolo “Prospettiva” e “La madre” saranno inserite nella pubblicazione che ogni anno l’Ateneo dedica al premio, e che raccoglie sia le poesie di Antonella Sparpagli che quelle dei vincitori di tutte le edizioni del Premio.