In scadenza i termini per borsa di studio e posto alloggio per gli studenti universitari

C'è tempo fino alle ore 13 di venerdì 30 agosto per partecipare al bando per i benefici erogati dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana

Scade alle ore 13:00 di venerdì 30 agosto il termine per presentare la domanda di borsa di studio e posto alloggio gestiti dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per l'anno accademico 2019/2020 e rivolti agli studenti universitari iscritti agli atenei della Toscana.Coerentemente con gli indirizzi approvati dalla Giunta Regionale Toscana in materia di diritto allo studio, vengono offerte dal DSU Toscana una serie di opportunità finalizzate al sostegno degli studenti universitari con particolare attenzione a quelli che si trovano in condizioni economiche svantaggiate e sono in possesso di determinati requisiti economici.Il concorso permette agli aventi diritto di ottenere un contributo monetario, l'accesso gratuito alle mense universitarie e, per i fuori sede, la possibilità di soggiornare in una delle residenze universitarie del DSU Toscana, oltre l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie concessa dai maggiori Atenei.Per partecipare è necessario compilare l'apposita domanda on line presente sul sito www.dsu.toscana.it ove sono pubblicati il bando e sono reperibili tutte le informazioni in merito.