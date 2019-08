Test di ammissione ai corsi a numero programmato dellâ€™UniversitÃ  di Siena, al via il 3 settembre con la prova per Medicina e Chirurgia

Sono circa duemila gli iscritti ai test di ammissione ai corsi a numero programmato dell’Università di Siena, che nelle prossime settimane arriveranno in città per partecipare alle selezioni in programma nel complesso didattico Mattioli e in quello del policlinico Le Scotte.La prima prova sarà quella per il corso di laurea in Medicina e chirurgia, il 3 settembre. Seguirà il test per il corso di laurea in Biotecnologie, il 6 settembre, per i corsi di laurea per le Professioni sanitarie, l’11 settembre, per il corso in Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese, il 12 settembre.Infine, il 25 ottobre si svolgerà l’ultima selezione, dedicata ai corsi di laurea magistrali per le Professioni sanitarie.Informazioni dettagliate sulle prove, gli orari e le modalità per raggiungere le sedi dei test sono disponibili nel sito web dell’Università di Siena a questo link