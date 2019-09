DSU Toscana. agevolazione agli studenti universitari per l'iscrizione a corsi di teatro e danza a Siena

Accesso a prezzo ridotto per gli iscritti agli atenei alle attività organizzate dalle associazioni culturali Straligut e Accademia Siena Danza

Gli studenti universitari potranno iscriversi ad un costo ridotto ai corsi di teatro organizzati da Straligut all'interno del progetto Play e di danza dell'Accademia Siena Danza, grazie alla convenzione che l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana ha effettuato con le due associazioni culturali per agevolare la partecipazione alle loro attività formative.Il progetto Play di Straligut prevede un’ampia proposta di base e avanzata che può soddisfare le esigenze di principianti e di attori già esperti. I corsi cominceranno ad ottobre 2019 e si svolgeranno presso l’Auditorium Casa dell’Ambiente a Siena in via Simone Martini 57.I corsi di danza organizzati dall'Accademia Siena Danza sono esclusivamente di livello amatoriale, contemplando la tecnica classica, modern e contemporanea. L'inizio delle lezioni che si svolgeranno nella sede dell’Accademia in via delle Cerchia 5, è fissato per il primo ottobre con due appuntamenti alla settimana con orario da definire con gli studenti compatibilmente con i loro impegni universitari.Per maggiori informazioni sui programmi dei corsi e sulle agevolazioni previste dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario consultare il sito www.dsu.toscana.it