La cerimonia del Phd Graduation Day ha aperto la Notte dei ricercatori a Siena

Il rettore in Aula magna ha salutato le dottoresse e i dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo nell’ultimo anno all’Università di Siena

“Benvenuti nell’Aula Magna dell’Università di Siena, dove questa cerimonia si tiene da 4 anni. Qui, al centro – al cuore – della nostra Istituzione, per significare, simbolicamente, quanto teniamo ai nostri studenti”. Così il rettore dell’Università di Siena, Francesco Frati, ha salutato gli oltre 50 dottori di ricerca presenti ieri pomeriggio alla cerimonia del PhD Graduation Day.“Voi siete i nostri studenti migliori, quelli che escono dall’università con il titolo più alto che una università possa erogare” – ha proseguito il rettore. “Voi siete quanto di meglio noi possiamo offrire al nostro Paese in termini di competenza, di conoscenza, di capacità. Voi siete ciò di cui il Paese ha bisogno per innovarsi, crescere culturalmente e migliorarsi continuamente”.Il rettore ha poi ricordato con una nota di amarezza: “Un Paese che talvolta si dimentica delle sue capacità. Quella, ad esempio, di essere in grado di formare dottori di ricerca che potrebbero aiutarlo – perché preparati a farlo - ad affrontare le sfide del futuro. O quella di formare laureati magistrali che poi non trovano sufficienti possibilità di perfezionare la propria preparazione. Se è vero, come ci fa sapere l’Associazione dei Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia, che il numero dei posti di dottorato banditi nelle università italiane è diminuito del 47% negli ultimi 12 anni”.Frati ha quindi ringraziato la Regione Toscana “che, con una lungimiranza apparentemente antitetica rispetto alla politica nazionale, da quasi 10 anni investe importanti risorse nel sistema dottorale toscano. Accanto alla disponibilità di risorse per la copertura delle borse, la Regione ha anche stimolato la collaborazione tra le università toscane, collaborazione per la quale ringrazio le Università di Firenze e Pisa e l’Università per Stranieri di Siena. Io credo che questo tipo di sinergia, che in Toscana funziona molto bene, accresca il potenziale formativo dei nostri dottorati attraverso l’estensione del collegio dei docenti e le opportunità fornite ai nostri studenti di interfacciarsi con realtà diverse”.La cerimonia del PhD Graduation Day ha aperto idealmente la Notte dei Ricercatori a Siena, anche quest’anno con un cartellone ricco di proposte per tutti i pubblici. “Essere ricercatori non basta – ha sottolineato il rettore -, occorre anche essere disponibili a descrivere con parole semplici ciò che facciamo per far capire al grande pubblico perché il mestiere del ricercatore è bello ed importante per lo sviluppo di una qualsiasi società. Il successo del nostro BRIGHT lo dimostra. Se vogliamo davvero convincere chi ci governa ad investire nella ricerca e nell’innovazione, a guardare non al ritorno immediato ma al progresso a lungo termine, dobbiamo prima convincere i cittadini che ciò che facciamo è importante per loro. Dobbiamo convincerli ad ascoltarli, ad ascoltare gli scienziati”.Il rettore ha voluto anche ricordare nel suo intervento le ragazze e i ragazzi dei Fridays for Future “che anche stamattina hanno invaso le vie di Siena, e di molte altre città in tutto il mondo, dimostrando di avere presente molto più dei “grandi” la gravità della situazione. Forse perché è in gioco il loro futuro; forse perché temono di non poter godere di ciò di cui i loro genitori e i loro nonni, cioè noi, hanno goduto; forse perché semplicemente i loro occhi semplici sono in grado di vedere le cose in maniera più lucida”.Alla cerimonia è intervenuto il professor Paolo Biscari, del Politecnico di Milano, membro dello Steering Committe del Council for Doctoral Education della Europen University Association.In rappresentanza dei colleghi è intervenuta Caterina Francesca Guidi, dottoressa di Ricerca in Economics. Al termine degli interventi, alla presenza della tradizionale commissione di professori togati, è stato consegnato a tutti un ricordo della cerimonia.Con il messaggio benaugurale del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti, proiettato nello schermo dell'Aula Magna si è ufficialmente aperta la Notte dei ricercatori a Siena.