Allâ€™UniversitÃ  di Siena il secondo corso avanzato di citofluorimetria applicata allo studio della risposta indotta dalla vaccinazione

L'ateneo senese riferimento internazionale per la ricerca sui vaccini

E’ in svolgimento al dipartimento di Biotecnologie Mediche dell’Università di Siena un corso avanzato di citofluorimetria multiparametrica applicata alla vaccinologia. Diciannove ricercatori selezionati da istituzioni europee pubbliche e private saranno impegnati fino al 5 ottobre con le lezioni dei massimi esperti nazionali e internazionali del settore.La citofluorimetria è una tecnologia sofisticata per l’analisi delle singole cellule, che permette l’identificazione di popolazioni cellulari in sospensione, misurandone le caratteristiche fisiche e biochimiche, in tempi rapidi e con una elevata sensibilità.ll corso sarà focalizzato sulle tecniche di design di pannelli multiparametrici di anticorpi fluorescenti e analisi computazionali dei dati.Presso i laboratori del dipartimento di Biotecnologie Mediche sono infatti disponibili due strumenti di ultima generazione, uno capace di analizzare fino a 18 diversi parametri su ogni singola cellula (cofinanziato della Regione Toscana nell’ambito del progetto infrastruttura Bio-Enable), e l’altro di analizzare e separare popolazioni specificatamente selezionate (finanziato con i fondi premiali attribuiti al Dipartimento d’Eccellenza 2018-2022). Le strumentazioni sono entrambi accessibili ai ricercatori dell’Ateneo e disponibili per servizi esterni a tutta la comunità scientifica. Vista la capacità di generare molte informazioni per ogni singola cellula, si rende necessario impiegare adeguati sistemi di analisi dati e formare personale specializzato in grado di acquisire ed analizzare correttamente i dati prodotti da questa tecnologia.Il corso è sponsorizzato da ditte leader nella citofluorimetria, quali Becton Dickinson, ThermoFischer e NR Nannini.