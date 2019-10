DSU Toscana, contributo affitto per studenti in attesa di posto letto nelle residenze universitarie

Gli studenti risultati idonei al concorso per l'attribuzione della borsa di studio e dell'alloggio promosso dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per l'anno accademico 2019/2020 e che non hanno ancora ottenuto una sistemazione gratuita nelle Residenze Universitarie del DSU Toscana per indisponibilità di posti, possono richiedere un contributo affitto.Il contributo affitto è un importo in denaro pari a 3000 euro per i vincitori di borsa di studio e posto alloggio annuale e 1.500 euro per i vincitori di borsa semestrale quale contributo economico erogato dal DSU per il pagamento di un affitto in una locazione privata, in attesa che venga effettuata l'assegnazione del posto letto gratuito in una Residenza Universitaria pubblica dell'Azienda.Per richiedere il contributo affitto, è necessario compilare il form tramite il portale on line presente nel sito www.dsu.toscana.it allegando copia del contratto di affitto dell'alloggio dove è stata trovata temporanea sistemazione.La presentazione della domanda dovrà essere effettuata entro le ore 13:00 del 13 dicembre 2019.