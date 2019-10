Cordoglio all'UniversitÃ  di Siena per la scomparsa del professor Alberto Fois, luminare nel campo della pediatria

Profondo cordoglio all’Università di Siena per la scomparsa del professor Alberto Fois, considerato una delle figure di spicco nel campo della pediatria.Di origini sassaresi, il docente si era laureato all’Università di Sassari in Medicina e chirurgia, svolgendo successivamente vari incarichi nelle università di Firenze, Siena e Sassari. Nominato ordinario di Clinica pediatrica nel 1971 all’Università di Siena, nell’ateneo toscano ha ricoperto vari ed importanti ruoli di responsabilità tra cui quello di direttore dell’Istituto di clinica pediatrica per molti anni. Oltre a questo, Fois è stato anche direttore della scuola di specializzazione in pediatria, direttore della scuola speciale per terapisti della riabilitazione ma anche di direttore della scuola speciale in dietologia e dietetica applicata. Colleghi e allievi lo ricordano il professor Fois con stima e affetto.Le esequie si svolgeranno martedì 29 ottobre alle ore 15 nella chiesa di Santa Lucia a Siena.