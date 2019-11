DSU Toscana ed AVO insieme per promuovere la solidarietÃ  a favore delle persone che soffrono

Info Point presenti a novembre all'interno delle mense universitarie per informare sulle attività dell'Associazione Volontari Ospedalieri e raccogliere adesioni

Avviata la collaborazione tra l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio della Toscana e l’Associazione Volontari Ospedalieri – AVO di Siena per promuovere la conoscenza delle sue attività e sensibilizzare gli studenti universitari sui valori della solidarietà. La finalità dell’Avo è infatti quella di donare compagnia, conforto ed aiuto alle persone ricoverate nelle strutture ospedaliere e nelle case di riposo, soprattutto a quelle più anziane e che mostrano i segni di una sofferenza latente come la solitudine.Verranno allestiti nel mese di novembre degli info-point nelle mense universitarie del DSU Toscana durante l'orario di apertura del pranzo per fornire informazioni sugli impegni, sui programmi e sulle iniziative dell’AVO.I volontari saranno presenti giovedì 14 novembre alla mensa universitaria di San Miniato, mercoledì 20 novembre in quella di Sant'Agata e martedì 26 novembre in quella di via Sallustio Bandini, per illustrare agli interessati le attività dell'associazione e raccogliere nuove adesioni.Il DSU Toscana e l'AVO sono convinti del prezioso contributo che i giovani possono dare nell'aiuto alle persone che soffrono, con la loro disponibilità, il loro entusiasmo e la loro apertura ad un contesto sociale che evolve continuamente.