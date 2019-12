Contributi ad enti e aziende che ospitano studenti universitari per un tirocinio curriculare

L'intervento è promosso dalla Regione Toscana all'interno del progetto GiovaniSì e con l'intermediazione del DSU Toscana

Gli enti e le aziende pubbliche o private che intendano ospitare studenti per un tirocinio curriculare possono fare domanda di contributo regionale tramite apposita domanda online di ammissione al finanziamento.Grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo, la Regione Toscana contribuisce alla copertura parziale o totale del rimborso spese forfettario erogato da soggetti che danno la possibilità a studenti universitari di compiere una esperienza di tirocinio curriculare nell’ambito del proprio percorso formativo.L’intervento rientra nell’ambito del progetto Giovanisì ed è realizzato con l’intermediazione dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.L’avviso è valido fino al 30 settembre 2020. I soggetti pubblici e privati interessati al contributo devono aver stipulato la convenzione prevista dall’apposita normativa con una delle Università degli Studi, Istituti di alta formazione e specializzazione presenti nella regione e offrire un tirocinio curriculare retribuito che rilasci almeno 12 crediti formativi unitari con durata non inferiore a 300 ore.Per maggiori informazioni sull’avviso, modalità di richiesta del contributo e modulistica da compilare consultare il sito www.dsu.toscana.it