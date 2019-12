Chiusura delle strutture dell'UniversitÃ  di Siena in occasione delle Feste

Le strutture dell'Università di Siena saranno chiuse, in occasione delle festività natalizie, il 24, 30 e 31 dicembre e dal 2 al 4 gennaio.Tutti i giorni feriali resterà aperta per gli studenti la "Sala Rosa" in piazzetta S. Gigli, presso il prato Sant'Agostino.Le biblioteche effettueranno la chiusura pomeridiana fino al 27 dicembre, mentre saranno chiuse il 24 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio. Dal 7 gennaio riprenderanno i consueti orari di apertura. Il 28 dicembre anche tutti i complessi universitari saranno chiusi.