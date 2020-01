All'UniversitÃ  di Siena il master executive Chemalux - Management e Comunicazione per l'industria chimica del lusso

Martedì 14 gennaio, la presentazione presso il Complesso didattico San Miniato. Le iscrizioni aperte fino al 31 gennaio

Sono aperte fino al 31 gennaio all'Università di Siena le iscrizioni alla prima edizione del master executive Chemalux - Management e Comunicazione per l'industria chimica del lusso, nato dalla collaborazione tra l'Ateneo senese e LEM Industries spa, il più rilevante gruppo europeo attivo nello sviluppo di aziende e startup nel settore degli accessori e della loro finitura per i brand del lusso.Il master è rivolto a coloro che intendono avviare un percorso manageriale nell'ambito dell'industria chimica del lusso, con un'offerta formativa che fornisce le competenze necessarie ad analizzare gli scenari di mercato, rendere più efficienti i processi produttivi e valorizzare i prodotti puntando sull'innovazione e sulla sostenibilità. La didattica del master Chemalux coniuga le conoscenze sui processi produttivi dell'industria chimico-galvanica con le competenze di marketing e comunicazione: dalla chimica dei materiali alle prospettive del Made in Italy, dal Project management alla Comunicazione digitale, la figura professionale formata è trasversale alle diverse funzioni aziendali come richiesto dalle aziende del settore.Il master si rivolge in particolare ai laureandi in chimica, economia e comunicazione. La didattica fortemente trasversale è rivolta inoltre a tutti coloro che lavorano nelle aziende dei brand di lusso e vogliono acquisire nuove competenze e aggiornarsi.Il master sarà presentato domani, 14 gennaio, alle ore 14, presso il Complesso didattico San Miniato (I piano, area antistante aula 14), via A. Moro, 2 – Siena. Al termine della presentazione, i docenti e i tutor del master saranno a disposizione per richieste di informazioni e colloqui di approfondimento.Il bando e le modalità di iscrizione sono pubblicati sulla pagine web: www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/management-e-comunicazione-le-aziende-chimiche-del-lusso Per informazioni scrivere a info@masterchemalux.it e consultare il sito web www.masterchemalux.it