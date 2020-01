Al via allâ€™UniversitÃ  di Siena il corso di perfezionamento sulle tecniche di Agopuntura in Neurologia

Il percorso di formazione, dedicato ai medici, prevede un ciclo di tre moduli con formula weekend da febbraio a maggio

L’agopuntura e la medicina occidentale sono al centro del nuovo corso di perfezionamento sulle tecniche di Agopuntura in Neurologia dell’Università di Siena. Il percorso di formazione, dedicato ai medici che hanno acquisito già una conoscenza di base dell’agopuntura, si svilupperà attraverso un ciclo di lezioni con formula weekend - da venerdì a domenica - per permettere ai partecipanti di approcciarsi alle terapie agopunturali più efficaci in ambito neurologico. Il corso, sotto la direzione scientifica della dottoressa Cecilia Lucenti, presidente dall’Associazione AMI (Agopuntura Medica Integrata) e tra i maggiori esperti italiani di agopuntura, si terrà presso il Santa Chiara Lab dell’Ateneo senese, in via Val di Montone 1, a Siena.Il programma è articolato in moduli di lezioni teorico-pratiche a cadenza mensile e si svilupperà attraverso tre incontri tenuti da docenti e professori altamente qualificati, in programma dal venerdì alla domenica, dal 28 febbraio al 1 marzo, dal 3 al 5 aprile e dall' 9 al 10 maggio. Il termine per le iscrizioni è fissato per venerdì 7 febbraio 2020.Il corso di perfezionamento prenderà in esame sia le diverse teorie neurofisiologiche che sono alla base del funzionamento dell'Agopuntura, che la neuroanatomia specifica dei punti utilizzati per la terapia. Nel corso delle lezioni verranno illustrate le tecniche più efficaci per la cura delle diverse patologie neurologiche e neurofunzionali, con dimostrazioni sui pazienti, così da applicare le tecniche in base ai diversi quadri clinici. L’obiettivo è quello di insegnare i principi dell’agopuntura in chiave neurofunzionale e ad applicare le principali tecniche, come la neuro-auricoloterapia, la craniopuntura e le stimolazioni profonde degli aghi per ottenere risultati terapeutici in disturbi come distonie, spasmi, tremore, disturbi dell'equilibrio, declino cognitivo, fino ai vari eventi cerebrali - vascolari o traumatici - dove la riabilitazione con l’agopuntura ha permesso di ottenere risultati particolarmente significativi.Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Segreteria Master e Corsi in Medicina integrata dell’Università di Siena, in Via A. Moro 2-6 Siena, al numero di telefono 0577233747 oppure via mail dfsa@unisi.it.L’iscrizione può essere fatta esclusivamente online tramite il sito internet https://segreteriaonline.unisi.it Il bando è scaricabile sul sito dell’Università di Siena all’indirizzoPer ulteriori informazioni è possibile contattare il professor Eugenio Bertelli dell’Università di Siena, eugenio.bertelli@unisi.it e la dottoressa Cecilia Lucenti, cecilucenti@gmail.com.