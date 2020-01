L'UniversitÃ  di Siena a Tbilisi presenta i propri corsi di dottorato al Doctorate Lab dell'International Education Center

L'Università di Siena ha partecipato ieri, venerdì 24 gennaio, in Georgia al "Doctorate Lab", manifestazione internazionale organizzata dall'International Education Center di Tbilisi, che negli ultimi anni ha erogato centinaia di borse di studio a cittadini georgiani per studiare all'estero.La delegazione, composta dai docenti Massimo Valoti, Claudio Melacarne, Alessandra Romano, ha incontrato gli studenti delle università georgiane e presentato l'offerta formativa dei corsi di dottorato dell'Ateneo e delle lauree magistrali. Presso l'Ambasciata italiana a Tbilisi ha poi partecipato a un meeting istituzionale con i rappresentanti del Centro nazionale per lo sviluppo professionale dei docenti (National Center for Teacher Professional Development).La missione in Georgia dei docenti rappresenta una delle attività a sostegno dell'internazionalizzazione dei corsi di laurea e dei corsi di dottorato dell'Università di Siena ed è cofinanziata nell'ambito delle attività di mobilità del Progetto "Forward" del Dipartimento di Arezzo, interessato ad allargare il partenariato scientifico anche all'area dei Balcani e del Caucaso.