Lâ€™UniversitÃ  di Siena firma in Catalogna un accordo quadro con lâ€™UniversitÃ  di Vic

Un nuovo accordo quadro di cooperazione internazionale firmato in Catalogna formalizza le relazioni avviate da tempo tra l'Università di Siena e quella di Vic. L’intesa è stata sottoscritta dal rettore Josep-Eladi Baños e dal professor Carlo Orefice per l’Ateneo senese, in occasione della mobilità internazionale delle infermiere ed educatrici professionali delle Usl toscane, che stanno partecipando al Corso di aggiornamento sulle competenze trasversali per i contesti sanitari multiculturali, organizzato dal Dipartimento di Scienze della formazione di Arezzo."Questa firma è un passo importante per rafforzare le collaborazioni per progetti di ricerca e formazione nell'ambito delle nell'ambito delle scienze pedagogiche e scienze mediche, della formazione dei professionisti socio-sanitari e della multiculturalità", ha commentato il professor Carlo Orefice, responsabile dell’accordo per l'Università di Siena. Un nuovo incontro è previsto a Siena, presso il Santa Chiara Lab, il 17 febbraio prossimo, al quale parteciperà il rettore dell'Università catalana.