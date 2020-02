Visite guidate per studenti universitari alla scoperta di Siena

In prenotazione sul sito del DSU Toscana il percorso degli altari della cattedrale

Proseguono le visite guidate riservate agli studenti universitari alla scoperta dei tesori meno conosciuti di Siena. Percorsi accattivanti e originali, lontani dai normali itinerari turistici per conoscere la città, le sue ricchezze, storia, tradizioni, cultura ed arte in una maniera inusitata.L’iniziativa nasce dall’accordo tra l’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario e l’Associazione Centro Guide Siena, con la proposta di una serie di visite guidate in calendario nei sabati e domeniche tra febbraio ed aprile alle quali gli iscritti agli Atenei toscani possono partecipare a costi ridottissimi.Il prossimo appuntamento in programma il 15 febbraio riguarderà Il Duomo com’era: gli altari della Cattedrale di Siena tra ieri ed oggi, tra Duccio, Simone Martini ed i Lorenzetti. Le prenotazioni, effettuabili nel portale on line presente sul sito del DSU Toscana www.dsu.toscana.it sono aperte fino all’11 febbraio.Gli itinerari proseguiranno poi il 22 febbraio con Detti, proverbi e toponimi senesi, il 1 marzo, Dalla pittura di luce di Domenico di Bartolo ai bagliori del Beccafumi, l’8 marzo, Siena è donna, mistiche, aristocratiche, popolane e combattenti, il 14 marzo, Il quartiere di San Prospero ed i giardini della Lizza, il 29 marzo, le erbacce nel piatto, il 5 aprile, Piante, fiori e animali simbolici nei dipinti della Pinacoteca di Siena.