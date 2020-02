Il rettore dell’Università centrale della Catalogna Josep-Eladi Baños in visita questa mattina al Santa Chiara Lab

Nell’occasione il rettore dell’Ateneo Francesco Frati ha firmato l’accordo quadro di cooperazione già sottoscritto dal professor Baños



Dopo il viaggio della delegazione dell’Università di Siena in Catalogna, il rettore Francesco Frati ha accolto questa mattina al Santa Chiara Lab Josep-Eladi Baños, rettore dell’Ateneo di Vic, con il quale è stato sottoscritto un accordo quadro di cooperazione internazionale per progetti di ricerca e formazione nell'ambito delle scienze pedagogiche e scienze mediche, della formazione dei professionisti socio-sanitari e della multiculturalità. Responsabile dell’accordo per l'Università di Siena è il professor Carlo Orefice del Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale con sede ad Arezzo, che già collabora con l’Università centrale della Catalogna in particolare per il progetto “Forward - Formazione, ricerca e sviluppo di strategie per supportare l’integrazione e prevenire la radicalizzazione islamica”, finanziato dal Ministero.