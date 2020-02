All'Università di Siena secondo appuntamento con ''Lezioni d’Europa 2020''

Martedì 25 febbraio Luca Paladini parlerà delle istituzioni dell’Ue e del rilancio della democrazia europea

Si terrà martedì 25 febbraio, alle ore 10 nell’aula magna storica del rettorato dell’Università di Siena (via Banchi di Sotto 55), il secondo appuntamento con “Lezioni d’Europa 2020”, il ciclo di incontri gratuiti e aperti a tutti sui temi dell’integrazione europea.“Un nuovo slancio per la democrazia europea e l’unicità del sistema democratico dell’Unione. Le istituzioni, gli organismi e il sistema politico dell’Unione europea” è il titolo della lezione che sarà tenuta dal professor Luca Paladini dell’Università per Stranieri di Siena.Il docente illustrerà la struttura istituzionale dell’Unione europea e il suo funzionamento, sottolineando gli aspetti direttamente collegati agli sviluppi prefigurati dalla Commissione Von der Leyen in tema di rilancio della democrazia europea. Un obiettivo che si intende portare avanti rafforzando la partnership istituzionale con il Parlamento europeo, considerata la “voce” dei cittadini europei, per poter compiere così le azioni necessarie al fine di realizzare le priorità 2019-2024 nelle sei tematiche previste dalla Commissione, tra le quali ad esempio il Green Deal europeo o l’obiettivo di un'Europa più forte nel mondo.Il ciclo “Lezioni d’Europa” è organizzato da Europe Direct Siena, il centro di formazione ed informazione europea dell’Università di Siena, in collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena, il Cug - Comitato unico di Garanzia dell’Università di Siena e l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario. Per il programma e le iscrizioni si può consultare la pagina web www.europedirect.unisi.it/lezioni-europa-2020/