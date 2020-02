L'Università di Siena attiva un corso generale di filosofia aperto agli studenti di tutte le discipline

La lezione inaugurale, dal titolo “Metafisica del web”, sarà tenuta da Maurizio Ferraris, noto opinionista del quotidiano “La Repubblica”

Filosofia, l'amore del sapere. A partire dall’etimologia della parola l’Università di Siena ha voluto istituire un corso generale su temi filosofici, la cui frequenza è aperta agli studenti di tutte le discipline.Il corso “Saper pensare. L’attualità della filosofia” sarà inaugurato lunedì 2 marzo, alle ore 17 nell’aula magna del rettorato, da Maurizio Ferraris, docente all'Università di Torino e noto opinionista del quotidiano “La Repubblica”, che terrà una lezione, aperta anche ai cittadini, dal titolo "Metafisica del web".Il professor Ferraris parlerà della tecnologia digitale come di un grande archivio di ciò che siamo come esseri sociali e presto anche come esseri biologici, che potrà permettere un nuovo welfare economico ed ecologico attraverso la socializzazione del plusvalore che le piattaforme ricavano dai dati degli utenti e potrà promuovere il nuovo umanesimo necessario per il web.Presidente del Laboratorio di Ontologia dell’Ateneo torinese, Ferraris è membro di numerosi centri di ricerca in vari paesi, autore di oltre cinquanta libri, direttore della “Rivista di Estetica”, di “Critique”, del “Círculo Hermenéutico editorial” e della “Revue francophone d'esthétique”.Il corso, che si concluderà a fine di maggio, si svilupperà, in venti lezioni che saranno tenute da sedici docenti dell’Ateneo e di altre università italiane. “Conoscenze e competenze filosofiche – commenta il rettore Francesco Frati - sono fondamentali per gli studenti di ogni corso e rappresentano un insieme di conoscenze utili, a prescindere da quale professione andranno a svolgere, per trovare soluzioni a problemi complessi, sfruttando capacità di analisi, ragionamento e argomentazione. Gli obiettivi formativi del corso sono quelli di fornire agli studenti gli strumenti conoscitivi e interpretativi utili alla formazione personale e ad affrontare le sfide che si porranno loro davanti nel prosieguo della carriera professionale”.Le lezioni, che si svolgeranno due volte alla settimana nell’aula magna storica del rettorato, inizieranno martedì 3 marzo. Non è prevista un’iscrizione al corso, che consente l’acquisizione di sei crediti spendibili per gli insegnamenti di libera scelta del piano di studio.Il programma: www.unisi.it/unisilife/notizie/saper-pensare-lattualita-della-filosofia-aperte-le-iscrizioni