''M'illumino di meno'', l’Università di Siena rinnova la partecipazione alla Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili

Venerdì 6 marzo le iniziative del Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche moderne al San Niccolò

L’Università di Siena partecipa anche quest’anno alle iniziative per “M’illumino di meno”, la campagna sul risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili promossa dalla trasmissione di Rai Radio2 Caterpillar. Al tema di quest’anno, gli alberi, il Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne dedica alcune iniziative aperte ai cittadini. Venerdì 6 marzo, alle ore 11 nel padiglione esterno del palazzo san Niccolò (via Roma 56), il professor Niccolò Scaffai terrà una lezione sul rapporto tra letteratura ed ecologia, dopo la quale verrà piantato un albero in uno spazio verde vicino al bar. Nel pomeriggio inoltre alcuni studenti saranno ospiti della Libreria Palomar (via Rinaldini 1), dove presenteranno delle “letture ecologiche”, da Ovidio, Dessì, Calvino, Tolstoj e Powers, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini su questi temi.Sempre nell’ambito dell’iniziativa del programma radiofonico, questa mattina nell'area verde della sede del Polo scientifico di San Miniato sono stati messi a dimora quattro lecci, su proposta del Gruppo di lavoro di Ateneo sulle Buone pratiche per lo sviluppo sostenibile, che ha scelto il leccio proprio per le specifiche caratteristiche che lo rendono più adatto all’ambiente urbano e alla “rimozione” di inquinanti.