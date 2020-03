L'UniversitÃ  per Stranieri di Siena dÃ  il via alle lezioni in streaming

Già attive le altre forme di didattica online

Sono iniziate stamani le lezioni in streaming dell’Università per Stranieri di Siena rivolte non solo agli studenti, ma a tutti i cittadini interessati.Nel corso della settimana saranno trasmesse in diretta sul canale streaming https://www.youtube.com/UnistrasiTV/live lezioni di letteratura e storia, lingue straniere, storia dell’arte e linguistica, semiotica e traduzione. Le lezioni si svolgeranno a porte chiuse, ma grazie allo streaming saranno visibili a tutti coloro che hanno un computer e una connessione.Questo il calendario:Lunedì 9 marzo 2020ore 10.00-11.45 Letteratura italiana contemporanea – Pietro Cataldiore 14.30-16.15 Storia delle relazioni internazionali – Mauro MorettiMartedì 10 marzo 2020ore 11.45-13.30 Storia dell'arte comparata – Tomaso MontanariMercoledì 11 marzo 2020ore 10.00-11.45 Didattica della lingua italiana a stranieri – Pierangela Diadoriore 11.45-13.30 Linguistica italiana – Laura Ricciore 14.30-16.15 Letteratura italiana contemporanea – Daniela BrogiGiovedì 12 marzo 2020ore 10.00-11.45 Letteratura italiana – Valentino Baldiore 11.45-13.30 Laboratorio di traduzione dal russo – Giulia Marcucciore 14.30-16.15 Teoria e tecniche della traduzione – Carla Bagnaore 16.15-18.00 Semiotica – Sabrina MachettiVenerdì 13 marzo 2020ore 11.45-13.30 Lingua e letteratura giapponese – Maria Gioia ViennaPer quanto riguarda gli altri corsi, da oggi gli studenti possono seguire lezioni audio e video, scaricare materiali didattici e interagire con i docenti sulla piattaforma di e-learning già in uso nell’Ateneo. Alcuni insegnamenti si avvarranno invece di lezioni in tempo reale grazie alle classi virtuali della piattaforma Adobe Connect, mentre gli studenti stranieri hanno già cominciato giovedì scorso a seguire on-line le lezioni di lingua italiana. A distanza si svolgono anche i ricevimenti degli studenti.