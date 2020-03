iorestoacasa. E faccio orientamento a Unistrasi: al via lâ€™attivitÃ  dello sportello di orientamento

Proroga per il pagamento delle tasse universitarie

E’ iniziata l’attività di orientamento online dell'Università per Stranieri di Siena per i futuri studenti universitari.Tramite videoconferenza tutti coloro che sono interessati possono ricevere informazioni sui corsi di laurea e sui servizi direttamente dal personale specializzato dell’ateneo. Molti si sono già prenotati da varie parti d’Italia: dal Veneto all’Umbria, dal Lazio alla Sicilia, alla Puglia.Gli studenti continuano a pensare e organizzare il proprio futuro, insieme ai professionisti dell’orientamento universitario. Numerose le richieste da parte di studenti delle scuole superiori, ma anche da parte di chi ha iniziato a lavorare e decide di intraprendere adesso un percorso universitario.Tutte le informazioni e il modulo per prenotare l’appuntamento online sul sito di ateneo: www.unistrasi.it Novità anche sul fronte del pagamento delle tasse universitarie: per chi è già iscritto ai corsi di laurea, laurea magistrale e post laurea, è prevista la proroga a data da definirsi.