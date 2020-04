Specialisti nella preparazione di farmaci vegetali: aperte le iscrizioni ai corsi post laurea in Fitoterapia dell'UniversitÃ  di Siena

Formare specialisti nel campo della fitoterapia è l'obiettivo dell'ampia offerta formativa post laurea dell'Università di Siena in questo ambito.Sono aperte, infatti, fino al 19 aprile le iscrizioni al master di II livello, al master di I livello e al corso di perfezionamento attivati anche quest'anno dal dipartimento di Scienze fisiche, della terra e dell'ambiente dell'ateneo, forti del successo delle precedenti edizioni.I corsi forniscono una specifica conoscenza ed abilità nell'utilizzazione e nelle tecniche di preparazione dei farmaci vegetali, nonché una approfondita cultura sulle piante medicinali, sulle loro caratteristiche farmacotossicologiche e terapeutiche e sugli ambiti in cui la fitoterapia può essere utilizzata razionalmente.In particolare, il master di II livello vuole rispondere alle esigenze professionali di medici, farmacisti e degli altri operatori del settore per la cura con prodotti basati sulle piante medicinali o sulle loro preparazioni, e allo stesso tempo formare professionisti capaci di operare nell'industria dei prodotti vegetali.Il master ha durata triennale e prevede un tirocinio professionalizzante di 100 ore ed uno stage di 500 ore presso un'azienda pubblica o privata.Gli insegnamenti del master di I livello, della durata di un anno, sono tenuti come per l'altro master da docenti dell’Ateneo senese, di altre Università italiane e professionisti del settore delle piante medicinali.Il corso di perfezionamento, anch'esso della durata di un anno, affronta l'applicazione della fitoterapia alle più comuni patologie, e la farmacologia e farmacognosia dei medicamenti usati.I bandi e la modulistica per l'iscrizione ai corsi sono disponibili all’indirizzo https://www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea.