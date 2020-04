Virtual Studium: prosegue la divulgazione digitale dell’Università di Siena

Questi i prossimi appuntamenti con la comunità scientifica dell’Università di Siena proposti su Instagram

Virtual Studium, il progetto di divulgazione scientifica in versione digitale che propone, con cadenza giornaliera, in diretta dalle 17 sui canali Instagram @unisiena, @usienacampus, @uradio_siena e @ciclomaggio, dialoghi tra studenti e professori sul principale argomento di attualità: il Covid-19, prosegue con i prossimi incontri.Oggi, 15 aprile, il professor Stefano Bartolini parlerà della difficile questione economica ed esistenziale che dovremo affrontare nel periodo post quarantena secondo un punto di vista che abbraccerà e prenderà in analisi molti e diversi aspetti della nostra vita.Domani invece, con il professor Alessandro Innocenti, saremo immersi nella realtà virtuale, fondamentale nuovo strumento per le prossime metodologie di educazione, formazione e training.A seguire, alle ore 18, la professoressa Chiara Mocenni, nell’appuntamento settimanale di International Virtual Studium, parlerà, partendo da un modello matematico legato alla teoria dei giochi, dell’importanza dell’autoregolazione e della consapevolezza per affrontare in maniera efficace e cooperativa il prossimo, nuovo, stile di vita post pandemia.Il professor Marco Valenti, il 17 aprile, analizzerà il contesto attuale e disegnerà uno scenario per il futuro delle professioni che operano nel campo dei beni culturali, cercando di definire prospettive e nuove opportunità per valorizzare il nostro patrimonio artistico.Il 18 aprile sarà la volta del professor Armando Cutolo che parlerà con gli studenti di altruismo e sorveglianza in questo tempo di pandemia.Infine, il 19 aprile, la professoressa Elena Bargagli descriverà i sintomi e le cure per la polmonite interstiziale sottolineando l’eccellenza di Siena in questo settore ed i passi compiuti dai nostri gruppi di ricerca per fronteggiare l’emergenza COVID19.15 aprile, ore 17 - “felicità o infelicità?”, Prof. Stefano Bartolini;16 aprile, ore 17 – “la realtà virtuale: educazione, formazione e training”, Prof. Alessandro Innocenti;16 aprile, ore 18 – “self regulation and social influence for cooperation”, Prof.ssa Chiara Mocenni;17 aprile, ore 17 – “i beni culturali culturali in tempo di coronavirus”, Prof. Marco Valenti;18 aprile, ore 17 – “pandemia, altruismo e sorveglianza”, Prof. Armando Cutolo;19 aprile, ore 17 – “l’eccellenza di Siena nella cura della polmonite interstiziale” – Prof.ssa Elena Bargagli.Virtual Studium è un progetto nato nell'ambito delle attività culturali di USienaCampus con il supporto di URadio e Ciclomaggio, con l'intento di continuare a raccontare la ricerca, di occupare costruttivamente il tempo di tutta la comunità, soprattutto quella studentesca, con attività che contribuiscano alla formazione del loro bagaglio culturale e del loro pensiero critico nei giorni della crisi mondiale causata dal Covid-19. Nasce dall’esperienza di Studium, il progetto di disseminazione e divulgazione scientifica dell’Università di Siena.INFOFacebook: USienaCampusInstagram: USienaCampusSiti web: https://www.unisi.it/unisilife