Unisi: il tema dei sovranismi nel caso francese e ungherese al centro dei prossimi incontri di ''Lezioni d’Europa 2020''

Gli appuntamenti si svolgeranno in modalità on line sulla piattaforma Webex

Si parla del tema dei sovranismi in Francia e in Ungheria negli appuntamenti del 21 e 28 aprile prossimi di “Lezioni d’Europa 2020”, il ciclo di incontri aperto a tutti e dedicato all’approfondimento dei più importanti argomenti relativi ai temi portanti dell’integrazione europea. Le lezioni in questo periodo d’emergenza si svolgono in modalità on line sulla piattaforma d’Ateneo Webex a partire dalle ore 10.“I sovranismi nell’Unione Europea: quali sono e dove porteranno. Le esperienze in Francia” è il titolo della lezione in programma martedì 21 aprile, che sarà tenuta dai docenti Riccardo Brizzi e Michele Marchi dell’Università di Bologna e Daniele Pasquinucci dell’Università di Siena. In questo incontro, così come in quello della prossima settimana, il dibattito verterà su alcune importanti domande che ruotano intorno ai sovranismi: chi sono i "sovranisti" in Europa, che cosa propongono i partiti, i movimenti politici e i leader che contestano l’Unione europea, quale concezione hanno dei rapporti tra gli Stati e come immaginano di regolare i processi di globalizzazione e interdipendenza economica e inoltre quali risposte danno a problemi sovrastatali quali il cambiamento climatico, l’immigrazione, la crisi sanitaria. La lezione del 28 aprile sul caso ungherese sarà tenuta da Massimo Congiu, direttore dell’Osservatorio Sociale Mitteleuropeo, e dal professor Daniele Pasquinucci.Il ciclo "Lezioni d’Europa 2020” è organizzato da Europe Direct Siena, il centro di formazione ed informazione europea dell’Università di Siena in collaborazione con il CUG - Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Siena, l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e l’Università per Stranieri di Siena.Per tutte le informazioni sugli incontri è possibile consultare la pagine dedicata all’indirizzo: http://www.europedirect.unisi.it/lezioni-europa-2020/