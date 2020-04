Virtual Studium: anche su Facebook la divulgazione digitale dellâ€™UniversitÃ  di Siena

I prossimi appuntamenti con la comunità scientifica dell’Università di Siena proposti su Instagram e Facebook

Virtual Studium, il progetto di divulgazione scientifica in versione digitale che propone, con cadenza giornaliera, in diretta dalle 17 sui canali Instagram @unisiena, @usienacampus, @uradio_siena e @ciclomaggio, Facebook @unisiena, dialoghi tra studenti e professori sul principale argomento di attualità: il Covid-19, prosegue con i prossimi incontri.Domani, mercoledì 22 aprile, in occasione della giornata della terra, il professor Riccaboni inaugurerà per la sua diretta la piattaforma Facebook con un intervento sull’innovazione in ambito agrifood post Covid19.A seguire, il 23 aprile, alle 17, la professoressa Romano sarà live per parlare di Diversity&Disability management e alle ore 18, il professor Montini, nell’appuntamento settimanale di International Virtual Studium, si rivolgerà alla comunità internazionale dell’Ateneo con l’intervento: A post Covid19 ecological law and governance approach.La professoressa Bindi, il 24 aprile alle 17, analizzerà il contesto attuale affrontando il rapporto tra le competenze dello stato e quelle peculiari di ogni regione.Il 25 aprile, sempre alle 17, sarà la volta della professoressa Mattei che, per celebrare la liberazione parlerà delle stanze della memoria.Infine, il 26 aprile, alle 17, il professor Bonini descriverà le nuove piattaforme dell’intrattenimento, da netflix a spotify e parlerà di mass media e comunicazione in tempo di pandemia.Virtual Studium è un progetto nato nell'ambito delle attività culturali di USienaCampus con il supporto di URadio e Ciclomaggio, con l'intento di continuare a raccontare la ricerca, di occupare costruttivamente il tempo di tutta la comunità, soprattutto quella studentesca, con attività che contribuiscano alla formazione del loro bagaglio culturale e del loro pensiero critico nei giorni della crisi mondiale causata dal Covid-19. Nasce dall’esperienza di Studium, il progetto di disseminazione e divulgazione scientifica dell’Università di Siena.INFO su calendario e piattaforme utilizzate su:Facebook: USienaCampusInstagram: USienaCampusFacebook: unisienaInstagram: unisienaSiti web: https://www.unisi.it/unisilife