Il tema dei sovranismi nel caso ungherese al centro del nuovo appuntamento con ''Lezioni d’Europa 2020''

L’incontro dell'Università di Siena, aperto a tutti, si svolgerà in diretta streaming sulla piattaforma Webex

Il tema dei sovranismi nel caso ungherese sarà al centro del nuovo appuntamento, martedì 28 aprile, con “Lezioni d’Europa 2020”, il ciclo di incontri aperto a tutti dedicato ai temi fondamentali dell’integrazione europea. Per far fronte all’emergenza sanitaria e consentire al contempo lo svolgimento dell’attività didattica, la lezione avrà luogo in diretta streaming sulla piattaforma Webex a partire dalle ore 10.Dopo aver approfondito nella scorsa lezione le esperienze in Francia legate al tema dei sovranismi, ovvero a quelle posizioni politiche di difesa della sovranità nazionale a discapito del ruolo delle organizzazioni sovranazionali, il focus dell’incontro di questa settimana sarà sulle vicende ungheresi. “I sovranismi nell’Unione europea: quali sono e dove porteranno. Le esperienze in Ungheria“ è il titolo della lezione che sarà tenuta dal professor Daniele Padquinucci dell’Università di Siena e da Massimo Congiu, direttore dell’Osservatorio Sociale Mitteleuropeo.Verranno approfonditi vari aspetti della situazione politica e di governo dell’Ungheria e si parlerà anche della questione relativa alla deriva autoritaria che si è verificata il mese scorso, con l'approvazione di una serie di misure per combattere la crisi sanitaria, che hanno fortemente indebolito i diritti politici e le libertà civili.Il ciclo "Lezioni d’Europa 2020” è organizzato da Europe Direct Siena, il centro di formazione ed informazione europea dell’Università di Siena in collaborazione con il CUG - Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Siena, l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e l’Università per Stranieri di Siena.Per ogni informazione è consultabile la pagina all’indirizzo http://www.europedirect.unisi.it/lezioni-europa-2020/