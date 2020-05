La Brexit al centro del nuovo appuntamento dell'Università di Siena con ''Lezioni d’Europa 2020''

La lezione si svolgerà martedì 5 maggio sulla piattaforma Webex

La storia del Regno Unito nell' Unione Europea e la sua recente uscita saranno al centro del nuovo appuntamento di “Lezioni d’Europa 2020”, il ciclo d’incontri aperto a tutti dedicato ai temi portanti dell’UE, che si svolgerà domani, 5 maggio, a partire dalle ore 10. Per garantire la continuità del corso anche durante questo periodo d’emergenza, la lezione si svolgerà in modalità online sulla piattaforma d’Ateneo Webex.“La Brexit, la storia continua..” è il titolo della lezione che sarà tenuta dai docenti Daniele Pasquinucci (Università di Siena), Mark Gilbert (Johns Hopkins University sede di Bologna) e Justin Frosini (Johns Hopkins University sede di Bologna e Università Bocconi di Milano).Si parlerà quindi dell’uscita del Regno Unito dall’UE, iniziata con il referendum del 2016 e ufficializzata il 31 gennaio di quest’anno, per la quale non sono conclusi ancora i complessi negoziati tecnici tra le parti, che ripropongono gli storici complessi rapporti tra Londra e Bruxelles."Lezioni d’Europa 2020” è organizzato da Europe Direct Siena, il centro di formazione ed informazione europea dell’Università di Siena in collaborazione con il CUG - Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Siena, l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e l’Università per Stranieri di Siena.Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina all’indirizzo http://www.europedirect.unisi.it/lezioni-europa-2020/