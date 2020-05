La sfida climatica e il ruolo delle donne nei prossimi appuntamenti del ciclo ''Lezioni d’Europa 2020''

Gli incontri dell'Università di Siena si svolgeranno in streaming sulla piattaforma Webex

La sfida climatica e il ruolo delle donne nel processo d’integrazione europea saranno gli argomenti al centro dei prossimi incontri di “Lezioni d’Europa 2020”, il ciclo di appuntamenti dedicato ai temi portanti del processo d’integrazione nell’Unione Europea, in programma il 12 e il 21 maggio prossimi.Per consentire l’erogazione della didattica anche in questo periodo d’emergenza, le lezioni si svolgeranno in modalità online sulla piattaforma Webex, a partire dalle ore 10.“L’Unione europea di fronte alla sfida climatica: esiste un “effetto Greta” nella politica dell’Unione europea?” è il titolo della lezione che si svolgerà domani, 12 maggio. Dopo l’introduzione di Massimiliano Montini dell’Università di Siena, interverrà Claudia Guerrini, funzionario della Commissione Europea e a seguire si terrà la tavola rotonda con i docenti dell’Ateneo Simone Bastianoni, Simone Borghesi e Federico Pulselli, per un dialogo interdisciplinare sul tema della giornata.“Le donne nel processo di integrazione, da Ursula Hirschmann a Ursula von der Leyen“ è invece il titolo dell’incontro in programma giovedì 21 maggio. La lezione, incentrata sulle politiche di pari opportunità dell’Unione Europea, è organizzata in collaborazione con il CUG - Comitato Unico di Garanzia di Ateneo. Dopo i saluti del rettore Francesco Frati e del direttore generale Emanuele Fidora, interverranno il professor Massimiliano Montini, la dottoressa Claudia De Stefanis, per la rappresentanza in Italia della Commissione Europea, la consigliera regionale di Parità, Maria Grazia Maestrelli, le ricercatrici Silvana Boccanfuso e Federica Di Sarcina, e la consigliera di fiducia dell’Università di Siena, Lucia Ciacci.“Lezioni d’Europa 2020” è organizzato da Europe Direct Siena, il centro di formazione e informazione europea dell’Università di Siena, in collaborazione con il CUG d’Ateneo, l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e l’Università per Stranieri di Siena.Tutte le informazioni sugli eventi sono disponibili all’indirizzo