Il valore della diversitÃ , percorsi di inclusione all'UniversitÃ  di Siena

Dialoghi e laboratori in rete organizzati dall'associazione degli Alumni dell'Ateneo e dal Santa Chiara Lab

Quattro dialoghi e quattro laboratori che hanno come protagonista il valore della "Diversità": è il progetto culturale e formativo in partenza all'Università di Siena, promosso dall'associazione USiena Alumni e dal Santa Chiara Lab, per approfondire il tema dell'inclusione attraverso l'analisi di stereotipi e pregiudizi legati al genere, alla provenienza, all'orientamento sessuale e alla disabilità, con gli interventi e le testimonianze di docenti, esperti, professionisti e alumni dell’Ateneo.Primo appuntamento domani, 14 maggio, con focus sull'uguaglianza di genere: sui canali facebook e YouTube dell’Università di Siena, del Santa Chiara Lab e di USiena Alumni, dalle ore 18.30, interverranno Claudia Cattani, presidente CdA Rete Ferroviaria Italiana, Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Mariangela Zappia, rappresentante permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite a New York, insieme a Angelo Riccaboni, professore dell'Università di Siena e presidente della Fondazione PRIMA, e Paolo Zilianti, direttore marketing P&G IMEA Oral Care. Durante l'incontro si parlerà anche di come il COVID-19 stia impattando sulla parità di genere.I dialoghi proseguiranno nei tre giovedì successivi, il 21 e 28 maggio e il 4 giugno, con focus rispettivamente su etnia/provenienza, orientamento sessuale e disabilità, mentre i laboratori sugli stessi temi si terranno il 18 e 25 maggio e il 3 e 8 giugno.Il percorso si rivolge a tutti coloro che vogliono approfondire le tematiche legate alle diversità, aumentare la consapevolezza del valore dell'unicità di ciascun individuo e apprendere tecniche e pratiche di inclusione nell’ambiente formativo, lavorativo, familiare e sociale e si affianca alle numerose iniziative dell'Ateneo senese sul tema delle diversità, volte a promuovere un ambiente inclusivo, equo e sostenibile.Il ciclo è a iscrizione obbligatoria per coloro che intendono richiedere l'open badge "Diversità e Inclusione", o per gli studenti dell'Ateneo interessati a richiedere il riconoscimento dei crediti formativi universitari. I Dialoghi sono ad accesso libero per tutti gli interessati, mentre per i laboratori è richiesta l'iscrizione via Eventbrite.Tutte le informazioni sono online alla pagina: https://www.alumni.unisi.it/event/percorsi-di-inclusione-maggio-giugno-2020/