All'Università di Siena il primo evento di recruiting online

400 colloqui di lavoro nelle tre giornate della “Digital Recruiting Week di Ingegneria e Matematica”

Quattrocento colloqui online con tredici aziende dei settori aerospazio, informatica, logistica e robotica che hanno posizioni aperte per stage, apprendistato di formazione e lavoro. L'opportunità di presentarsi alle imprese è stata offerta a studenti e laureati dalla “Digital Recruiting Week di Ingegneria e Matematica”, appuntamento proposto quest'anno attraverso il canale virtuale del Placement office - Career service dell'Università di Siena.All'iniziativa, dall'11 al 13 maggio, hanno partecipato il 60 per cento degli studenti e il 40 per cento dei neolaureati nei corsi del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze matematiche dell'Ateneo. Le aziende coinvolte hanno espresso apprezzamento per la preparazione tecnica dei giovani candidati e per l'organizzazione del primo evento di recruiting online dell'Ateneo, tra i primi in Italia ad aver offerto questo servizio ai propri studenti e laureati.