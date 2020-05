''Inclusione e accessibilitÃ '', webinar con Pier Scotti di Apple Italia all'UniversitÃ  di Siena

Iniziativa del Dipartimento di Scienze della formazione aperto a studenti, insegnanti e cittadini

Il Dipartimento di Scienze della formazione dell'Università di Siena organizza un webinar sui temi dell'inclusione e dell'accessibilità, in collaborazione con la sede di Arezzo dell'Associazione italiana dislessia, al quale parteciperà anche Pier Scotti, Education business development manager di Apple Italia.Il webinar si svolgerà giovedì 21 maggio dalle ore 15. Si parlerà dei software e delle tecnologie a disposizione di studenti e docenti per il potenziamento degli apprendimenti nella didattica a distanza. L'incontro è rivolto a studenti universitari e di ogni ordine di scuola, insegnanti e cittadini, che possono iscriversi a questo indirizzo https://appleinc.webex.com/appleinc-it/onstage/g.php?MTID=e1ef3037e922a3e0a979686b8242c251f Al webinar interverranno Loretta Fabbri, presidente del Corso di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione e responsabile del Corso di specializzazione per insegnanti di sostegno, la delegata all'inclusione del Dipartimento universitario Alessandra Romano, il presidente del Corso di laurea magistrale in Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni Carlo Orefice, Laura Occhini, docente di Psicologia dello sviluppo, il presidente di Aid Arezzo Lucio Artini, Samanta Parise e Mauro Baccini, Education developer di Rekordata.L'evento rientra tra i percorsi per l'inclusione aperti agli studenti e alle studentesse di ogni ordine di scuola, ai docenti delle scuole e a tutti ii cittadini.