Come si traduce per l'editoria, ''Giornata della traduzione'' organizzata dal Corso di laurea in Lingue dell'Università di Siena

Venerdì 22 maggio in diretta streaming Valentina Daniele e Francesca Gori

Tradurre per l'editoria. È l'argomento scelto quest'anno dal Corso di laurea in Lingue per la comunicazione interculturale e di impresa dell'Università di Siena, con sede ad Arezzo, per la consueta “Giornata della Traduzione”. L'iniziativa, venerdì 22 maggio, si svolgerà in diretta streaming coinvolgendo due note traduttrici professioniste, Valentina Daniele e Francesca Gori, e sarà aperta alla partecipazione di studenti, insegnanti e di tutti gli interessati.Dalle ore 9,30, dopo i saluti di Silvia Calamai, presidente del Corso di laurea, Valentina Daniele interverrà sulla traduzione della narrativa per bambini, ragazzi e young adults, che l'ha vista impegnata per i grandi editori italiani, mentre Francesca Gori parlerà della prima edizione italiana, da lei curata, di “Leningrado. Memorie di un assedio” di Lidija Ginzburg (Guerini e Associati 2019). Francesca Gori, traduttrice dal russo e presidente di Memorial Italia, ha collaborato le più importanti case editrici dando voce ai grandi della letteratura russa come Cechov, Dostoevskij, Lermontov, Turgenev. E’ inoltre autrice di pubblicazioni scientifiche sulla storia sovietica e sul dissenso nei paesi dell’Est Europa.Dalle ore 11,30 inizieranno alcuni laboratori dedicati agli studenti, che saranno coinvolti nella traduzione da diverse lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo e cinese.Si potrà seguire l'evento in diretta streaming su GMeet. Il link per gli studenti e i docenti dell'Università di Siena è https://meet.google.com/mdy-uanu-gsg mentre il pubblico non universitario dovrà collegarsi all'indirizzo https://stream.meet.google.com/stream/daddf96d-a76f-47b1-9b79-f47e0104c975. Per richiedere le credenziali di accesso si può scrivere alle docenti del corso di laurea in Lingue Alessandra Carbone alessandra.carbone@unisi.it e Letizia Cirillo letizia.cirillo@unisi.it.