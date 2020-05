Procedure più semplici per la certificazione A2 di lingua italiana: soddisfazione del rettore dell'Università per Stranieri di Siena

“In questa fase di emergenza legata alla diffusione del Covid-19, sono lieto di annunciare che il Ministero dell'Interno, ha riconosciuto agli enti certificatori dell'Italiano a stranieri, tra cui il centro CILS della nostra Università, la possibilità di certificare la competenza A2 in italiano in modalità solo orale, in ricezione e in produzione, e di estendere tale possibilità anche ai cittadini stranieri in situazione di comprovato analfabetismo." Così il rettore dell'Università per Stranieri di Siena, Pietro Cataldi.



"Come è noto, il possesso di una certificazione di livello A2 è necessario per la richiesta del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Riconoscere questa nuova modalità di certificazione rappresenta una decisione molto importante, destinata da avere un impatto sociale molto positivo. Una decisione che a mio avviso possiede anche un grande valore simbolico, perché non solo garantisce ai cittadini stranieri la possibilità di risiedere e lavorare stabilmente ed in regola in territorio italiano, anche in un momento di così grande difficoltà, ma vede la lingua come un valore e come un diritto da promuovere e da difendere.”



Le prossime sessioni degli esami di certificazione CILS si svolgeranno il 4 giugno, il 7 e il 23 luglio 2020.